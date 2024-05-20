Волгоградцы накопили в банках на «черный день» 421 миллиард рублей

Жители Волгоградской области стали усиленно копить. Сумма наличности, которая размещена населением региона на банковских вкладах, выросла за год почти на четверть – до 421,4 миллиарда рублей. Такую сумму без учета счетов эскроу, как сообщает V102.RU, Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России указывает по состоянию на 1 апреля текущего года.

Такую тягу к накоплению специалисты объясняют ростом процентных ставок.

- Банки увеличили доходность по вкладам вслед за повышением в конце 2023 года ключевой ставки до 16%. Кроме того, вклады остаются не только привлекательным, но и надежным способом сохранения и накопления денег – сумма вложений в пределах 1,4 млн рублей застрахована государством. Мы ожидаем, что в 2024 году тренд на сбережение продолжится, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

За отчетный период в 1,5 раза – до 39,1 миллиарда рублей - вырос объем средств и на депозитах юрлиц.