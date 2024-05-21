В Волгоградскую область возвращается апрельская жара до +30





В Волгоградскую область возвращается жара, которая наблюдалась в регионе в апреле. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня, 21 мая температура воздуха днем повысится до +28, а уже завтра, 22 мая, местами достигнет +30. Напомним, в апреле этого года в Волгоградской области фиксировалась жара до +31. Однако последовавшая за этим преждевременным летом череда майских заморозков нанесла серьезный урон посевам и дачным посадкам.

В Волгоградскую область возвращается жара, которая наблюдалась в регионе в апреле. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня, 21 мая температура воздуха днем повысится до +28, а уже завтра, 22 мая, местами достигнет +30. Напомним, в апреле этого года в Волгоградской области фиксировалась жара до +31. Однако последовавшая за этим преждевременным летом череда майских заморозков нанесла серьезный урон посевам и дачным посадкам.

Тем не менее ночи по-прежнему будут прохладными. Так, сегодня в некоторых районах столбик термометра не поднимался выше +4. А днем 23 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы с северо-восточным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. Грозы обойдут областной центр стороной, но дождь в этот день в Волгограде будет.