Расследования

Под Волгоградом в деле о взыскании 420 тыс. зарплаты всплыл фальшивый судебный приказ

Расследования 21.05.2024 13:33
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21.05.2024 13:33


В Волгоградской области выявлены поддельные документы о взыскании крупного долга по зарплате с клининговой компании. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, преступление вскрылось в ходе надзорной проверки соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что в отделе судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам ГУФССП России по Волгоградской области находилось исполнительное производство о взыскании с организации в пользу уборщика долга по заработной плате в сумме более 420 тысяч рублей. При этом судебный приказ, на основании которого было инициировано это дело, оказался фиктивным.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Расследование проводит МО МВД «Камышинский». Незаконное исполнительное производство прекращено. 

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