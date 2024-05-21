Под Волгоградом в деле о взыскании 420 тыс. зарплаты всплыл фальшивый судебный приказ

В Волгоградской области выявлены поддельные документы о взыскании крупного долга по зарплате с клининговой компании. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, преступление вскрылось в ходе надзорной проверки соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что в отделе судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам ГУФССП России по Волгоградской области находилось исполнительное производство о взыскании с организации в пользу уборщика долга по заработной плате в сумме более 420 тысяч рублей. При этом судебный приказ, на основании которого было инициировано это дело, оказался фиктивным.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Расследование проводит МО МВД «Камышинский». Незаконное исполнительное производство прекращено.