Расследования

В Волгограде осудили водителя за «пьяное» ДТП с погибшим и побег на помойку

Расследования 20.05.2024 21:32
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20.05.2024 21:32


К 7 годам колонии-поселения осуждена 34-летняя жительница Волгограда, которая в пьяном виде села за руль без прав и совершила ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде, приговором суда ей также запрещено 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как ранее сообщало информагентство, смертельное ДТП произошло на Третьей продольной магистрали 13 октября 2023 года. Фигурантка уголовного дела, управляя автомобилем  «Лада Приора» в состоянии алкогольного опьянения, около дома №3В на ул. Костюченко совершила столкновение с идущим впереди грузовым автомобилем Mercedes Daimler-Benz. В результате от полученных травм в больнице скончался 34-летний пассажир легковушки.

Также сообщалось, что женщина сразу после аварии скрылась с места ДТП, спрятавшись неподалеку за мусорными контейнерами. Однако приехавшие на место происшествия полицейские ее оперативно задержали.

На суде водитель признала вину частично. Она отрицала, что была пьяна и убежала с места происшествия. Женщина принесла соболезнования семье погибшего пассажира. Она сообщила, что ее супруг перечислил матери погибшего 100 тысяч рублей на погребение, поэтому не согласилась с заявленным требованием о компенсации морального вреда в сумме 2 миллионов рублей.

Суд постановил, что осужденная должна самостоятельно проследовать в исправительное учреждение. Также с нее в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей, а также расходы по оказанию ритуальных услуг и на поминальный обед в размере 99,9 тысячи рублей.  

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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