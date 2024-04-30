Рай для рыбы и байдарочников: фоторепортаж из залитой водой Волго-Ахтубинской поймы

Если Волгоградское водохранилище испытывает недостаток воды, то в Волго-Ахтубинской пойме ее в этом году достаточно для того, чтобы открыть новые водные маршруты между населенными пунктами. В этом убедился фотограф V102.RU Павел Мирошкин, который снял с высоты затопленные плотины и уходящие под воду деревья.





Период максимальных сбросов на Волжской ГЭС в этом году начался позже, чем в прошлом и продлился с 22 по 27 апреля. В это время через Волгоградский гидроузел проходило по 26 тысяч кубометров воды в секунду. В результате дамба на ерике Верблюд оказалась почти полностью затоплена, что позволяет байдарочникам не прерывать свое путешествие.

Любители экстремального вида спорта теперь оплывают дамбу, а далее через растительный мусор и зеленые заросли сплавляются в сторону Краснослободска. Отметим, что в предыдущие годы разлив в пойме был не столь полноводный, чтобы проложить такой водный маршрут. Как правило, сплав заканчивался у дамбы, которую ранее переплыть было невозможно.





Красотой водного мира Волго-Ахтубинской поймы сейчас наслаждаются и местные жители, которые выбираются сюда на пикники. Однако стоить добавить, что здесь уже появились первые комары, которых с каждым днем будет становиться все больше. Скоро компанию им составит и знаменитая волгоградская мошкара.





Ранее наполняемость водой ериков, озер и рек Волго-Ахтубинской поймы оценил глава региона. На выездном совещании было отмечено, что количество воды здесь достаточно для нереста рыбы.









Напомним, что два дня назад Росводресурсы скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла, чтобы создать необходимые условия для нужд рыбного хозяйства в низовьях Волги.









Фото: Павел Мирошкин / V102.RU