Рой пчел атаковал автомобиль на парковке ТРК «Мармелад» в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда местные жители сняли на видео рой пчел, который по неизвестным причинам атаковал автомобиль, припаркованный на стоянке ТРК «Мармелад».

На видеокадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, что насекомые выбрали в качестве своего пристанища багажник Lada Priora. К другим автомобилям пчелы оказались равнодушными, что навело жителей Волгограда на подозрения.

– Может быть, это пасечник выехал в город и прихватил питомцев с собой? – строят предположения волгоградцы.

– А может, мужик купил мед и возит его в багажнике? – отвечают догадками другие горожане.

Ранее сообщалось, что 20 мая жители Волгоградской области также опубликовали в социальных сетях видео, на котором зафиксированы полчища саранчи, скачущей вдоль дороги в Иловлинском районе. По информации специалистов, данные насекомые пока еще не встали на крыло и в ближайшее время территорию с вредителями планируют обработать химикатами.

Видео: Треш Волгоград / t.me