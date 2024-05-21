В Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 20 мигрантов





В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» в 2024 году в Волгоградской области были задержаны 20 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда и режима пребывания в РФ. Как сообщили V102.RU в пограничном управлении ФСБ по Волгоградской области, рейды проходили с участием управления ГУ МВД в местах массового проживания и работы иностранцев в Волгограде и приграничных территориях Палласовского и Старополтавского районов области.

В ходе взаимодействия 15 рейдовых мероприятий было обследовано более 250 нежилых объектов и сооружений. Все задержанные были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания.

Всего с начала 2024 года к административной ответственности были привлечены более 200 человек.

Фото: пограничное управление ФСБ по Волгоградской области