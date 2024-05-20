От майских заморозков могли погибнуть 5% озимых в Волгоградской области

В Волгоградской области завершено обследование и актирование состояние посевов в районах, где был введен режим ЧС регионального характера из-за гибели сельхозкультур от заморозков, передает V102.RU.

- По предварительным данным, в зоне высокого риска оказались порядка 5 % от всей планируемой на 2024 год посевной площади региона, в основном озимые культуры. Окончательный объем ущерба, который заморозки нанесли хозяйствам Волгоградской области, будет установлен федеральными экспертами, - сообщили сегодня, 20 мая, в администрации региона.

Для оценки ущерба будут использоваться не только предоставленные регионом сведения, но и данные космического мониторинга. Эти наблюдения позволяют определить, пострадало ли все поле или только его часть.

Напомним, 14 мая постановлением губернатора был введен режим ЧС регионального характера в в 32 муниципальных из-за гибели посевов от заморозков.

Документы от сельхозпроизводителей на получение компенсации принимались как в будние, так и праздничные дни. Совещание по этому злободневному для аграриев вопросу провел заместитель губернатора Василий Иванов.

В облсельхозе сообщили, что сейчас прорабатываются вопросы создания для пострадавших хозяйств гибких условий по заключенным кредитным договорам и договорам лизинга. Такая помощь, как поясняют чиновники, позволит снизить финансовую нагрузку на сельхозорганизации и КФХ и направить освободившиеся средства на проведение дополнительных полевых работ. Рассматриваются и оптимальные схемы сева и пересева культур, в том числе с задействованием участков, запланированных под пары и обладающих достаточным запасом влаги на текущем этапе.