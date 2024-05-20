«Потрошителя» авто задержали в иномарке на ул. Хиросимы в Волгограде

Полицейские задержали в Центральном районе Волгограда 40-летнего мужчину, который забрался в чужую машину и искромсал салон и детское удерживающее кресло ножом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сообщение о подозрительном гражданине поступило от жителей дома по улице Хиросимы.

Сотрудникам правопорядка горожане рассказали, что в автомобиле Hyundai Accent, припаркованном возле многоквартирного дома, находится посторонний.

Экипаж ДПС, который прибыл на вызов, обнаружил в автомобиле мужчину, который не имел к этому транспортному средству никакого отношения.

- Находясь внутри машины, ножом он повредил обивку сидений и детское удерживающее устройство, - рассказали в главке.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он объяснил свои действия тем, что был сильно пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области