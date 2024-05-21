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Чиновникам и депутатам запретили выезжать из России без доклада разведчикам и ФСБ

Главное 21.05.2024 12:25
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21.05.2024 12:25


Президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил выезд из России сенаторам, судьям и другим категориям россиян, имеющим доступ к государственной тайне,  секретным данным и сведениям особой важности, без специального разрешения. Нововведения, сообщает ИА «Высота 102» , вступили в силу в день подписания – 20 мая.  

В числе тех, кто должен будет уведомлять о предстоящем выезде из страны ФСБ России и Службу внешней разведки России, оказались: 

  • сенаторы Российской Федерации,
  • депутаты Государственной думы РФ, 
  • судьи,
  • депутаты региональных законодательных органов, 
  • главы муниципальных образований, 
  • адвокаты. 

Собираясь покинуть страну, перечисленные россияне теперь обязаны уведомлять о своих планах ФСБ и СВР в письменном виде. Чтобы получить разрешение на выезд, они должны указать не только персональные данные, но также цель поездки, страну пребывания,  транспорт, на котором будут передвигаться, и точный адрес, где разместятся по приезде.  

Примечательно, что после подписания Владимиром Путиным указа чиновники, депутаты и прочие из списка уже не смогут отправиться в спонтанный отпуск за границу. Направлять уведомления о желании выехать из страны им необходимо не позднее, чем за 30 дней до поездки. 

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