Чиновникам и депутатам запретили выезжать из России без доклада разведчикам и ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил выезд из России сенаторам, судьям и другим категориям россиян, имеющим доступ к государственной тайне, секретным данным и сведениям особой важности, без специального разрешения. Нововведения, сообщает ИА «Высота 102» , вступили в силу в день подписания – 20 мая.
В числе тех, кто должен будет уведомлять о предстоящем выезде из страны ФСБ России и Службу внешней разведки России, оказались:
- сенаторы Российской Федерации,
- депутаты Государственной думы РФ,
- судьи,
- депутаты региональных законодательных органов,
- главы муниципальных образований,
- адвокаты.
Собираясь покинуть страну, перечисленные россияне теперь обязаны уведомлять о своих планах ФСБ и СВР в письменном виде. Чтобы получить разрешение на выезд, они должны указать не только персональные данные, но также цель поездки, страну пребывания, транспорт, на котором будут передвигаться, и точный адрес, где разместятся по приезде.
Примечательно, что после подписания Владимиром Путиным указа чиновники, депутаты и прочие из списка уже не смогут отправиться в спонтанный отпуск за границу. Направлять уведомления о желании выехать из страны им необходимо не позднее, чем за 30 дней до поездки.