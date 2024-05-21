Чиновникам и депутатам запретили выезжать из России без доклада разведчикам и ФСБ





Президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил выезд из России сенаторам, судьям и другим категориям россиян, имеющим доступ к государственной тайне, секретным данным и сведениям особой важности, без специального разрешения. Нововведения, сообщает ИА «Высота 102» , вступили в силу в день подписания – 20 мая.

В числе тех, кто должен будет уведомлять о предстоящем выезде из страны ФСБ России и Службу внешней разведки России, оказались:

сенаторы Российской Федерации,

депутаты Государственной думы РФ,

судьи,

депутаты региональных законодательных органов,

главы муниципальных образований,

адвокаты.