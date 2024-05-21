Под Волгоградом селянин построил сарай из 20 опор линии связи

Расследования 21.05.2024 13:28
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21.05.2024 13:28
Полицейские Калачевского района установили похитителя столбов линий связи - происшествие случилось зимой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, похитителем оказался ранее судимый 48-летний местный житель.Еще в январе 2024 года мужчина возле хутора Малоголубинский погрузил в прицеп трактора 20 деревянных опор линии связи и привез к себе домой. После чего распилил и использовал для строительства хозпостройки.
Сумма причиненного ущерба устанавливается. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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