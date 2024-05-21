Политика

В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдуме

Политика 21.05.2024 11:43
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21.05.2024 11:43


В закон о выборах и референдуме Волгоградской области будут внесены изменения, которые в первую очередь касаются кандидатов, имеющих статус иностранного агента. Как сообщает V102.RU, законопроект направлен в профильный комитет Волгоградской облдумы для рассмотрения.

В документе уточняется, что при проведении выборов в органы государственной власти региона или местного самоуправления кандидат до предоставления документов для регистрации обязан прекратить статус иноагента, в противном случае это служит основанием для лишения его регистрации.

Также указывается, что лица, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть назначены членами избирательных комиссий, не имеет права быть жертвователями в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Раньше эти ограничения касались только иностранных агентов.

Вносимые в закон изменения также уточняют порядок гашения неиспользованных бюллетеней, участия в избирательных кампаниях иностранных наблюдателей и другие нормы.

Законопроект был внесен в думу избирательной комиссией Волгоградской области.

Напомним, что в текущем году в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы.

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