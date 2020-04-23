Политика

Депутаты поддержали кандидатуру нового прокурора Волгоградской области

Политика 23.04.2020 15:07
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23.04.2020 15:07


Сегодня регпарламент поддержал представление генпрокурора РФ о назначении прокурором  Волгоградской области Дениса Костенко. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облдумы. Законодатели приняли постановление, которое носит безотлагательный характер, в дистанционном режиме – методом опроса. В таком формате народные избранники работают в период действия на территории региона режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Денис Костенко до последнего времени возглавлял Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. По сведениям информагентства, от нового главы надзорного органа Волгоградской области ждут более эффективной работы с делами коррупционной направленности. Действующий прокурор Волгоградской области Максим Ершов в ближайшее время может быть переведен на работу в Забайкальский край.  


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