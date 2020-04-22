В Волгограде на стройке госпиталя Минобороны нашли снаряды ВОВ

Происшествия 22.04.2020 13:43
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22.04.2020 13:43
Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие на стройке инфекционного госпиталя в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, саперы вывезли боеприпасы на полигон «Прудбой» в Волгоградской области и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Неразорвавшиеся артиллерийские снаряды калибра 151 и 122 мм были обнаружены при подготовке траншеи для укладки труб отопления, уточнили в ЮВО.
Напомним, ввод в эксплуатацию медицинского центра Минобороны РФ в Волгограде намечен на 30 апреля текущего года.
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