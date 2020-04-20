Расследования

В Волгограде экс-полицейского осудят за аферу с угоном машины

Расследования 20.04.2020 16:45
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20.04.2020 16:45


25-летний экс-сотрудник Центра кинологической службы ГУ МВД по региону идет под суд за мошенничество и подстрекательство к ложному доносу.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения.
По данным следствия, в начале прошлого года обвиняемый инсценировал угон автомобилей, формально зарегистрированных на своих отчима и гражданскую супругу. Первую машину якобы похитили с парковки в Москве, вторую – в Ростове-на-Дону. При этом экс-полицейский подговорил родственников обратиться в правоохранительные органы с заявлениями, по которым впоследствии в МВД возбудили уголовные дела. 
Бывший правоохранитель дважды пытался взыскать со страховой компании мнимый ущерб, оцененный  в 5 млн рублей. Однако в службе безопасности организации усомнились  в правдивости совершенных угонов.
Еще один эпизод мошенничества связан с Волгоградской академией МВД. Мужчина пообещал за 55 тысяч рублей помочь абитуриенту успешно пройти врачебную комиссию и сдать нормативы по физической подготовке. Полученные от родителей будущего курсанта деньги он потратил на личные нужды и реальной помощи своим знакомым не оказал. 

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