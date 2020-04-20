Расследования 20.04.2020 13:38
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20.04.2020 13:38
Эпидрасследование не позволяет установить источник заражения коронавирусной инфекцией умершей 47-летней жительницы Жирновского района. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня журналистам руководитель управления Роспотребнадзора в Волгоградской области Ольга Зубарева.
По ее словам, у скончавшейся женщины COVID-19 был выявлен уже после ее смерти. Опросить ее и узнать, с кем она общалась, не удалось. Получить достоверную информацию об этом от ее окружения также не представляется возможным. «Зачастую нам говорят неправду, скрывают», - заявила Зубарева.
Ранее сообщалось, что умершая женщина состояла в запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». «Есть очень противоречивая информация, что она с кем-то встречалась, были какие-то сборы, кто-то приезжал. Либо водитель дальнобойщик, либо проповедник – люди это скрывают», - рассказала главный санитарный врач.
Зубарева отметила, что по ее информации, все обстоятельства сейчас выясняет следствие.
Напомним, о том, что жительница села Линево Жирновского района скончалась от COVID-19, региональные власти сообщили еще 14 апреля. Женщина работала уборщицей в магазине. 28 марта она почувствовала себя плохо, 30-го ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. 16 человек, которые с ней контактировали, были обследованы. У троих, как сообщалось ранее, выявили коронавирус. Однако сегодня уточнили, что СOVID-19 подтвержден только у одной контактной женщины. Всего в Жирновском районе на данный момент выявлено 2 случая коронавирусной инфекции, из которых один - смертельный.
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