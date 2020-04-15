В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного дома

Расследования 15.04.2020 16:37
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15.04.2020 16:37
Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении директора подрядной организации, ремонтирующей фасад многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения, попадающие под статью уголовного кодекса, вскрыла прокуратура Волгограда в ходе проверки.
Установлено, что в 2018 году коммерческой организацией подозреваемого на основании договора с УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" выполнялись работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома. За ремонт фасада региональным фондом подрядчику перечислено порядка 4,5 миллиона рублей. Однако часть работ на сумму свыше 750 тысяч рублей фактически не исполнена.
Расследование уголовного дела проводится УМВД России по г.Волгограду.
Название фирмы-подрядчика пока не сообщается. Проводятся оперативные мероприятия.
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