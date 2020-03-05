Аферу с бюджетными миллионами при расчистке ерика в Волгоградской области вскрыли общественники





В Среднеахтубинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Юрия Яковлева- руководителя ООО «Волгоградспецресурс» и Вячеслава Квинтюка-сотрудника этой же организации в злоупотреблении должностными полномочиями и в пособничестве при злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ИА «Высота 102» из зала суда, двое подсудимых сегодня явились на процесс с тремя адвокатами. Суду предстоит разобраться во всех перипетиях громкого уголовного дела, связанного с вопиющими фактами «освоения» бюджетных средств при расчистке ерика Каширин и протоки от ерика Каширин до озера Проклятое в Волго-Ахтубинской пойме, подробности расследования которого стали известны информагентству.

Из предыстории. В 2014 году компания «Волгоградспецресурс» заключила контракт с тогда еще министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области на расчистку водоема в Среднеахтубинском районе. Стоимость работ по контракту составила 38,6 миллиона рублей. В 2016 году компания отчиталась о выполненных работах, получив в полном объеме средства из бюджета. Только потом выяснилось, что на самом деле исполнитель контракта так и не провел техническую и биологическую рекультивацию почвы, в результате чего стоимость «недоделок» потянула на 15 миллионов рублей.

Как же так получилось, что и заказчик, и органы надзора смогли «прохлопать» махинации с бюджетными деньгами? Попробуем разобраться. Удивительно, но разоблачили аферу… общественники.





На фото: Юрий Яковлев (крайний справа).

Из уставной деятельности ОО «Ось»: «Основной задачей общественной организации "ОСЬ" является деятельность содействующая сохранению уникальной природной среды Волгоградской области. По мнению участников общественной организации, институт государственного надзора за экологическим состоянием региона, которым наделен комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, без поддержки общественности не сможет в полном объеме защитить природу региона от неблагоприятного воздействия на неё со стороны бизнеса, который, осуществляя свои проекты, иногда уходит от согласованного порядка и, преследуя только коммерческую выгоду, причиняет природе непоправимый вред».

Именно сюда обратился один из бывших рабочих, который трудился на расчистке ерика. «Жадность фраера сгубила» - эта известная поговорка сыграла в данной истории, можно сказать, ключевую роль. Как выяснилось, владелец земснаряда, которого привлекали на расчистку ерика, не получил положенного денежного вознаграждения от фирмы, нанятой «Волгоградспецресурсом» в качестве субподрядчика. Мужчина обиделся и рассказал общественникам все «тайны» расчистки ерика. Все, что происходило здесь, рабочий назвал «созданием видимости» экологической реабилитации ерика. Например, вывозил он грунта гораздо меньше, чем положено, кроме того, его постоянно перекидывали на другие участки, хотя на прежних оставался еще большой объем работ.





На фото: Вячеслав Квинтюк (крайний слева).

Общественники при выезде на место – в район турбазы «Дубровский» - убедились, что на некоторых участках был складирован донный песок, кое-где были видны следы вывоза грунта, хотя вывозить его было нельзя. В других местах, где якобы проводилась расчистка, и вовсе берега ерика выглядели «девственными» - природа и растительность там оказались нетронутыми.

Активисты-экологи отправили результаты фотосессии ерика Каширин в природоохранную прокуратуру. Спустя некоторое время с представителем организации связались сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Волгоградской области. И вместе с ними, а также со специалистами Росприроднадзора выехали на место совершения предполагаемого преступления, где правоохранители и представители надзорных структур убедились в отсутствии работ в тех местах, где они должны были быть выполнены.

Между тем, отснятые фотоматериалы общественники отправили в том числе и в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Через некоторое время руководитель ведомства Виталий Сазонов сообщил активистам, что при приеме-сдаче работ по расчистке ерика Каширина на место выезжали его сотрудники, которые зафиксировали, что объем работ выполнен полностью. В связи с чем руководитель комитета «попросил их не беспокоиться и поблагодарил за проявленную активность».

Между тем, опрошенные сотрудники облкомприроды признались, что при выезде на место проведения работ проводили лишь визуальный осмотр процесса. Мало того, сам руководитель облкомприроды, проходивший по делу как свидетель, пояснял следователям, что ответственность за выполнение работ на объекте несут две организации – это подрядчик «Волгоградспецресурс» и ЗАО «Наутилус», которое должно было контролировать действия исполнителя. А в функции заказчика входит лишь своевременная оплата работ, выполняемых в рамках контракта. При этом в ведомстве подчеркивали, что «Наутилус» несет солидарную ответственность за отступление от требований проектной документации, которая ведет к снижению качества работ и не достижению показателей проектной документации.





Тем временем, по версии следствия, в «Волгоградспецресурсе» не только не в полном объеме выполняли работу по очистке ерика, но и вносили недостоверные данные в акты выполненных работ. Мало того, уникальной природе Волго-Ахтубинской пойме был нанесен непоправимый ущерб. На территории в несколько гектаров природного парка подрядчик складывал тонны грунта, который достали из водоема. Этот участок принадлежит жительнице региона, которая использовала заливные луга для выращивания сена для скота. Теперь здесь не только ничего не растет, но и не заходит вода даже во время паводка. Общий ущерб, подсчитано экспертами, нанесенный окружающей среде, составил более 160 миллионов рублей.

Любопытно, что при расследовании уголовного дела следователи не поленились и опросили не только местных жителей, но и рыбаков на предмет того, наблюдали ли они какие-либо работы, которые проводились на ерике. В частности, жители хутора Репино рассказали следователям, что никаких работ по очистке водоема они не видели. Об этом сообщили правоохранителям и рыбаки. Некоторые из опрошенных наблюдали активность на некоторых участках на берегу водоема. Но они подчас носили странный характер. Например, как рассказал опрошенный фермер, один трактор сначала снял слой грунта на пятачке в 200 квадратных метров, однако через некоторое время его снова разровнял.

Какие факты найдут подтверждение в суде, можно будет судить только по окончании процесса. Как ранее сообщалось в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, директор «Волгоградспецресурсов» Юрий Яковлев вину в злоупотреблении полномочиями признал лишь частично, а в нарушении правил охраны окружающей природной среды и вовсе отрицает. Вячеслав Квинтюк также не считает себя виновным.

Тем не менее финал этого громкого дела необычайно важен. Как сообщало ИА «Высота 102», недавно были подведены итоги конкурсных процедур по экологической реабилитации еще ряда водоемов в Среднеахтубинском районе Волгоградской области общей стоимостью около 1 миллиард рублей. Все аукционы выиграло одно ООО - «Гринлайт». Именно эта компания ( а ее любопытные связи информагентством сейчас расследуются) теперь будет в течение нескольких лет осваивать на расчистке ериков миллион за миллионом. Как будет происходить контроль за расходованием этих огромных денег, а также за четким выполнением условий госконтрактов – это вопросы, которые в первую очередь нужно задавать распорядителям бюджетных средств. Чтобы не получилось так, как с реабилитацией ерика Каширин…



