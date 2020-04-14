Смерть от коронавируса подтверждена в Волгоградской области

Здравоохранение 14.04.2020 12:37
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14.04.2020 12:37
Женщина из Жирновского района умерла в результате последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102». Информацию подтвердил сегодня на брифинге замруководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Результаты второго анализа на COVID-2019 оказались положительными. Первое обследование не подтвердило наличие вируса. Источник заражения медикам пока неизвестен. По словам Алимова, сейчас проводится расследование.
О смерти от внебольничной пневмонии жительницы поселка Линево Жирновского района стало известно в минувшие выходные. В облздраве заявляли, что у погибшей подозревают коронавирус. Известно, что женщина работала уборщицей в магазине. 28 марта она почувствовала себя плохо, 30-го ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. 16 человек, которые с ней контактировали, находятся под наблюдением.
Всего за сутки в регионе выявлено два случая заражения коронавирусом. Второй заболевший мужчина вернулся из Москвы домой в Старополтавский район. В столице он общался с другом, у которого подтверждена инфекция.
На сегодняшнее утро в больницах под наблюдением находятся 99 жителей региона, из которых 10 детей. За сутки в стационары поступило 13 новых пациентов.
Сегодня выписывается восьмой по счету человек, который переболел коронавирусом. Все заболевшие, включая жителя Старополтавского района, чувствуют себя удовлетворительно. «Заболевание у всех протекает в легкой форме. Опасений нет», - пояснил Николай Алимов.
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