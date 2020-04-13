В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домов





На основании материалов проверки прокуратуры в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, надзорная проверка проводилась совместно с сотрудниками отделения №7 ОЭБиПК УМВД России по Волгограду.

Установлено, что в мае 2018 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и фирмой обвиняемого был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в Кировском районе.

Согласно договору, планировалось проведение капитального ремонта подвальных помещений, систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

После завершения ремонтных работ в адрес подрядчика было перечислено свыше 5 с половиной миллионов рублей.

Однако фактически объемы выполненных работы были завышены более чем на 2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела проводится УМВД России по Волгограду.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.



