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Потому что мы – семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроект

Телеком 14.05.2024 16:28 Реклама
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14.05.2024 16:28 Реклама


В Год семьи «Ростелеком» запускает новый социальный кинопроект «Потому что мы — семья». Главными героями станут обычные люди, которые расскажут сокровенное о себе и своих семьях. Их трогательные истории «Ростелеком» превратит в кинооткровения — мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Перед стартом проекта на стенде «Ростелекома» на международной выставке-форуме «Россия» прошел танцевальный флешмоб под гимн Года семьи «Главное — семья», который исполнила российская певица и композитор Ирина Дубцова.

— Как друг Года семьи я участвую в наиболее ярких, масштабных культурных мероприятиях, приуроченных к этой инициативе. Флешмоб — один из таких проектов.Он объединил людей самых разных возрастов, на площадке царила атмосфера праздника, единения и общей радости. Для участников танцевальный флешмоб стал интересным событием, которое оставило яркие впечатления и приятные совместные воспоминания. В России сейчас проживает более 24,5 млн семей, иэта большая цифра продолжает расти. Флешмоб как часть большого социального кинопроекта «Потому что мы — семья» призван поддержать российские семьи и традиции в Год семьи, — сказала Ирина Дубцова.
Дважды в неделю кинотеатр-лекторий Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») на выставке «Россия» будет превращаться в студию живого кино, где каждый сможет поделиться сокровенными чувствами и мыслями о родных и близких. Студия «Потому что мы — семья» создаст из этих рассказов мини-фильмы длиной до 4 минут с пронзительными личными признаниями. В фильмах не будет профессиональных актеров, сценариев и режиссуры. Вместо них — понятные каждому истории, житейская мудрость и попытка разобраться в сложных чувствах. В главных ролях — невидимые герои собственных семей. Часто сомневающиеся в себе хорошие мамы и папы, мужья, жены, братья и сестры: все, кто старается беречь семью и служить примером детям. Стать героем кинооткровения сможет каждый, достаточно заполнить анкету на сайте https://rostelecom-semya.ru/ и пройти отбор. Съемки продлятся с 16 мая по 4 июля 2024 года.
«Ростелеком» — это технологии для всех, и мы решили показать значимость семейных ценностей через повседневную работу на благо семьи. Новый социальный кинопроект даст каждому возможность сказать главные слова родным и близким. Откровенные разговоры о чувствах помогают обрести поддержку, по достоинству оценить ежедневную заботу, а иногда и разглядеть настоящую любовь. У каждого есть история о том, о чем не говорят вслух: или нет времени, или слишком поздно, или «и так понятно». Но если вы все-таки решите рассказать о себе и своей семье, мы поддержим вас и будем слушать с теплотой и вниманием. Ваши истории могут сделать кого-то счастливее или даже спасти чью-то жизнь. Ждем вас в нашей студии живого кино «Потому что мы — семья». Ваши чувства важны!, — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.
— Нам очень понравилась идея этого кинопроекта и его уникальный, живой формат с личными историями героев. Честный контент всегда вызывает интерес и доверие у зрителей. И, возможно, кому-то эти мини-фильмы принесут реальную пользу, дадут ценные подсказки и окажут поддержку. Самые интересные ролики мы обязательно покажем на официальных ресурсах Национальных проектов России, — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — А команду «Ростелекома» мы будем рады видеть в числе участников спецноминации Национальной премии «Наш вклад», посвященной Году семьи. В новом сезоне премии мы планируем отдельно отметить медиапроекты и коммуникационные кампании, объединенные общей идеей: «Семья — это точка опоры и источник счастья».
Кинооткровения наших героев будут размещены на сайте проекта, где можно поддержать участников или отправить по электронной почте открытку родным и близким с самыми ценными словами. Для этого на сайте создан специальный конструктор, который позволяет загрузить изображение и написать текст открытки или выбрать его из готовых шаблонов.
— Наша выставка — главное семейное место страны. Именно здесь откроется студия живого кино «Потому что мы — семья». В свете проходящего в России Года семьи, старт которому дал президент России Владимир Путин на нашей выставке, этот проект имеет особенную важность. Мы благодарны компании «Ростелеком» за столь яркую и необычную инициативу, — сообщила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
В рамках проекта «Потому что мы — семья» «Почта России» совместно с «Ростелекомом» выпустила специальную серию открыток, посвященную заботе о близких. В павильоне «Мир цифры» на стенде «Почты России» можно будет подписать и бесплатно отправить настоящую почтовую открытку в любой уголок страны. Больше тематических открыток можно найти в разделе «Потому что мы — семья» сервиса «Почта Маркет».
Партнерами проекта выступили: Минцифры России, АНО «Национальные приоритеты», оргкомитет Года семьи, «Почта России», международная выставка-форум «Россия».Хештег проекта: #потомучтомысемья.
Адрес студии живого кино на выставке «Россия»: Москва, ВДНХ, павильон «Е», экспозиция «Мир цифры», кинотеатр Wink (павильон рядом с фонтаном «Дружба народов»). Вход свободный. Выставка работает до 8 июля 2024 года.
Фото ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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