Общество

Ставший офицером мобилизованный котовчанин Максим Зайнутдинов награжден посмертно

Общество 14.05.2024 21:41
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14.05.2024 21:41


В Котовском районе Волгоградской области накануне семье погибшего в ходе СВО мобилизованного Максима Зайнутдинова передали орден Мужества. Как сообщает V102.RU со ссылкой на издание «Маяк-Котово», бывший некогда простым электриком наш земляк на фронте стал офицером и в составе разведгруппы выполнил боевую задачу до конца, несмотря на обстрел из танка и атаки дронов-камикадзе.

— В тот роковой зимний день разведывательно-поисковая группа под командованием лейтенанта Зайнутдинова отправилась на выполнение боевой задачи. Попав под прицельный огонь противника, сержанту С. И. Еременко, рядовым И. А. Шубину, М. А. Абдулкаримову и Р. Н. Теличко пришлось прорваться к намеченной точке и занять круговую оборону. Оказав медпомощь двум раненым товарищам, разведчики ринулись в атаку на врага, штурмуя его опорный пункт. В этой схватке осколок мины оборвал жизнь нашего земляка. Несмотря на гибель командира, сержант С. И. Еременко и рядовой И. А. Шубин до конца выполнили поставленную задачу, — цитирует информагентство текст «Боевого листка» 404-го мотострелкового полка. 

Известно, что будущий герой появился на свет в 1989 году. После окончания средней школы работал электриком в газовой компании. Одним из первых был призван по частичной мобилизации. Посмертную награду бойца передали сыновьям и матери котовчанина. 

Напомним, в Волгограде увековечили память погибших в СВО Александра Кузьмина, Даниила Юшина и Александра Тюрморезова.

Скриншот: видео Олеся Зайнутдинова

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