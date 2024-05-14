Расследования

Наживавшихся на стариках курьеров из Сети задержали под Волгоградом

Расследования 14.05.2024 13:12
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14.05.2024 13:12


В Волгоградской области полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. Как сообщает V102.RU, действиями аферистов руководили кураторы из Сети. 




— Задержанные через интернет нашли объявление о заработке. Они должны были выполнять роль курьера — забирать и переводить деньги, полученные в ходе совершения телефонных мошенничеств, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Их сообщники действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам с сообщением, что их родственники совершили ДТП, а чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру.

В ходе ОРМ сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ольховскому району вместе  с коллегами из УУР областного главка МВД задержаны 18-летняя и 21-летний жители Камышина. 

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, — добавили в полицейском ведомстве. — Полицейскими устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности молодых людей. 

Уточняется, что подозреваемых задержали после их возвращения из Ольховского района, где они забрали 100 тысяч рублей у 66-летней пенсионерки. 

Санкция вменяемой статьи предполагает в качестве максимума лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

Напомним, волгоградский таксист с рожденными во Франции пятью детьми оказался мошенником. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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