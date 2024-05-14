С 15 мая в Волгоградской области стартует прием заявок на участие в конкурсном отборе регоператора по обращению с ТКО. Последний срок подачи документов — 24 июня.

— Конкурсную документацию будет принимать облкомприроды в бумажном виде. Также заявку необходимо разместить на специализированном сайте, — пояснили V102.RU в профильном комитете.

К конкурсу допустят организации, занятые в сфере обращения с ТКО и имеющие соответствующие лицензии. Претендентов будут отбирать, в том числе по предлагаемой стоимости услуг, наличию производственных мощностей, готовой инфраструктуры и квалифицированных сотрудников. Во внимание примут и прошлые заслуги компании, если она уже зарекомендовала себя в статусе регоператора в субъектах РФ.

Победителя по итогам отбора будет обязан не только обеспечивать своевременный сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов на всей территории Волгоградского региона, но и проведение просветительской и разъяснительной работы с гражданами. Также выбранная компания должна внедрять раздельный сбор отходов в соответствии с задачами нацпроекта «Экология».

Ранее президент Путин в ходе недавнего Послания ФС РФ поручил обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов. Поэтому наличие матбазы и готовность организации к решению поставленных главой государства задач будет одним из решающих факторов, влияющих на выбор нового регоператора.

Напомним, что на время проведения конкурсных процедур собирать и утилизировать отходы в соответствии с заключенным ранее договором продолжит ООО «ЭкоЦентр». Компанию назначили регоператором приказом облкомприроды после лишения этого статуса за многочисленные нарушения ООО «Ситиматик-Волгоград». Законность решения трижды подтверждалась в кассации вышестоящей судебной инстанции.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»