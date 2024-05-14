В Волгограде нашли «хулигана», оторвавшего пластинку в сквере Пахмутовой. Это ветер

Ранее сообщалось о том, что неизвестные оторвали большой диск в виде грампластинки и повредили стрелку в сквере Пахмутовой.
Происшествия 14.05.2024 14:05
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14.05.2024 14:05
В сквере Пахмутовой в Волгограде восстановили музыкальный арт-объект с крутящейся грампластинкой фирмы «Мелодия», о повреждении которого стало известно накануне, 13 мая. Об этом сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области.
На проигрыватель вновь установлена пластинка, она крутится и всё так же звучат песни Пахмутовой, пояснили в Агентстве по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области. Завтра в течение дня будет установлен отремонтированный звукосниматель и уникальный арт-объект приобретёт первозданный вид, заверили в комитете.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные оторвали большой диск в виде грампластинки и повредили стрелку в сквере Пахмутовой.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные оторвали большой диск в виде грампластинки и повредили стрелку в сквере Пахмутовой.
Однако выяснилось, что здесь орудовали вовсе не вандалы, «хулиганом» оказался ветер. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, где провели проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ о якобы намеренном повреждении объекта. Доказательством служат видеокадры с места происшествия.
Напомним, в сквере Пахмутовой можно услышать песни известного композитора. Этот уголок в Волгограде вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетила недавно и сама Александра Николаевна, которая 1 мая приняла участие в грандиозном концерте в городе-герое.
Фото комитета культуры Волгоградской области VK.com
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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