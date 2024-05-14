В Волгограде нашли «хулигана», оторвавшего пластинку в сквере Пахмутовой. Это ветер













В сквере Пахмутовой в Волгограде восстановили музыкальный арт-объект с крутящейся грампластинкой фирмы «Мелодия», о повреждении которого стало известно накануне, 13 мая. Об этом сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области. В сквере Пахмутовой в Волгограде восстановили музыкальный арт-объект с крутящейся грампластинкой фирмы «Мелодия», о повреждении которого стало известно накануне, 13 мая. Об этом сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области.

На проигрыватель вновь установлена пластинка, она крутится и всё так же звучат песни Пахмутовой, пояснили в Агентстве по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области. Завтра в течение дня будет установлен отремонтированный звукосниматель и уникальный арт-объект приобретёт первозданный вид, заверили в комитете.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные оторвали большой диск в виде грампластинки и повредили стрелку в сквере Пахмутовой.

На проигрыватель вновь установлена пластинка, она крутится и всё так же звучат песни Пахмутовой, пояснили в Агентстве по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области. Завтра в течение дня будет установлен отремонтированный звукосниматель и уникальный арт-объект приобретёт первозданный вид, заверили в комитете.Ранее сообщалось о том, что неизвестные оторвали большой диск в виде грампластинки и повредили стрелку в сквере Пахмутовой.

Однако выяснилось, что здесь орудовали вовсе не вандалы, «хулиганом» оказался ветер. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, где провели проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ о якобы намеренном повреждении объекта. Доказательством служат видеокадры с места происшествия. Однако выяснилось, что здесь орудовали вовсе не вандалы, «хулиганом» оказался ветер. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, где провели проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ о якобы намеренном повреждении объекта. Доказательством служат видеокадры с места происшествия.





Напомним, в сквере Пахмутовой можно услышать песни известного композитора. Этот уголок в Волгограде вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетила недавно и сама Александра Николаевна, которая 1 мая приняла участие в грандиозном концерте в городе-герое.

Фото комитета культуры Волгоградской области VK.com

Видео ГУ МВД по Волгоградской области