Спорт

Силовики Волгограда выяснили на «Динамо», кто лучше играет в футбол

Спорт 14.05.2024 18:29
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14.05.2024 18:29


В Волгограде 13 и 14 мая на полях спортивного комплекса «Динамо» прошел чемпионат по мини-футболу среди коллективов правоохранительных органов. Как сообщает V102.RU, в ведомственном турнире приняли участие 12 команд. 

Соревнования стартовали с предварительного этапа по круговой системе в четырех группах. Так, в своих подгруппах боролись за выход в четвертьфинал команды: региональные УФСИН, ГУФССП, СУ СК РФ, ЦССИ ФСО, управление Росгвардии, ГУ МВД и МЧС, а также Управление МВД по Волгограду, УФСИН, Волгоград-1, Волгоград-2 и академия МВД России. 

После определения четвертьфиналистов команды встретились в полуфинале и финале. В решающем матче команды академии МВД и ГУ МВД по региону закончилось основное время со счетом 1:1. Победителя определили по пенальти – им стала команда академии МВД.

В общей турнирной таблице третье место заняло управление Росгвардии, четвертое и пятое – ГУФССП и УФНС. Далее по порядку заняли свои места сборные Волгоград-2, областное УФНС, СУ СК, ГУ МЧС, Волгоград-1, городское управление МВД и региональное ЦССИ ФСО.


В конце турнира определили лучших игроков. Самым забивным форвардом стал Ислам Нахушев из академии МВД.  Лучшим защитником признали игрока ГУ МВД Валерия Журавлева, а лучшим голкипером стал росгвардеец Александр Бердик.

Напомним, неделей ранее силовики выясняли, кто быстрее бегает в легкоатлетическом чемпионате по кроссу. Тогда тройку лидеров заняли команды Росгвардии, академии МВД и УФСИН. 

Фото: Волгоградская организация «Динамо» / Telegram

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