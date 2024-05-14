Силовики Волгограда выяснили на «Динамо», кто лучше играет в футбол





В Волгограде 13 и 14 мая на полях спортивного комплекса «Динамо» прошел чемпионат по мини-футболу среди коллективов правоохранительных органов. Как сообщает V102.RU, в ведомственном турнире приняли участие 12 команд.

Соревнования стартовали с предварительного этапа по круговой системе в четырех группах. Так, в своих подгруппах боролись за выход в четвертьфинал команды: региональные УФСИН, ГУФССП, СУ СК РФ, ЦССИ ФСО, управление Росгвардии, ГУ МВД и МЧС, а также Управление МВД по Волгограду, УФСИН, Волгоград-1, Волгоград-2 и академия МВД России.

После определения четвертьфиналистов команды встретились в полуфинале и финале. В решающем матче команды академии МВД и ГУ МВД по региону закончилось основное время со счетом 1:1. Победителя определили по пенальти – им стала команда академии МВД.

В общей турнирной таблице третье место заняло управление Росгвардии, четвертое и пятое – ГУФССП и УФНС. Далее по порядку заняли свои места сборные Волгоград-2, областное УФНС, СУ СК, ГУ МЧС, Волгоград-1, городское управление МВД и региональное ЦССИ ФСО.





В конце турнира определили лучших игроков. Самым забивным форвардом стал Ислам Нахушев из академии МВД. Лучшим защитником признали игрока ГУ МВД Валерия Журавлева, а лучшим голкипером стал росгвардеец Александр Бердик.



Напомним, неделей ранее силовики выясняли, кто быстрее бегает в легкоатлетическом чемпионате по кроссу. Тогда тройку лидеров заняли команды Росгвардии, академии МВД и УФСИН.



Фото: Волгоградская организация «Динамо» / Telegram