Общество

На майских праздниках волгоградцы чаще отдыхали в Турции и Казахстане

Общество 14.05.2024 14:10
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14.05.2024 14:10


В 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Жители нашей страны стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.
Жители Волгоградской области в первые недели мая особенно охотно выезжали в Турцию, Казахстан и Грузию. Также в топ-5 по востребованности вошли Объединенные Арабские Эмираты и Армения. Причем интерес к этим двум странам наиболее заметно вырос в сравнении с прошлым годом – на 135% и 54% соответственно.
Фаворитом россиян стала Турция, где уже в мае стартовал курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%).
Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.
Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).
Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.
Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно. 

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