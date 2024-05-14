В Волгоградскую областную думу внесён законопроект, расширяющий перечень льготных категорий граждан, имеющих право бесплатного посещения мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры.
Как сообщает ИА «Высота 102», документ предусматривает внесение соответствующих изменений в статью 8 регионального закона «О культуре и искусстве в Волгоградской области». Корректировки помогут реализовать в Волгоградской области положения указа президента Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
- Поправками предлагается установить в качестве меры социальной поддержки многодетных семей право членов таких семей на бесплатное посещение платных мероприятий, проводимых организациями культуры и искусства Волгоградской области, - говорится в пояснительной записке к документу.
Отметим, в действующей редакции закона «О культуре и искусстве в Волгоградской области» право на бесплатное посещение учреждений культуры имеют члены семей участников СВО.