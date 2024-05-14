В Волгограде начинающего предпринимателя осудят за аферу с покупкой авто





Следователями Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат в крупном объеме. Как сообщили V102.RU, молодой бизнесмен провернул аферу с приобретением автомобиля на 350 тысяч рублей.

По версии следствия, в июне прошлого года подозреваемому в рамках соцконтракта были выделены бюджетные 350 тысяч рублей для осуществления предпринимательской деятельности. В июле того же года мужчина приобрел на эти деньги автомобиль, из которых 80 тысяч были возвращены ему наличными, а после он и вовсе перепродал его за 280.

Зная, что в МФЦ необходимо предоставить документы о приобретении автомобиля для реализации социальной программы, подозреваемый составил липовый договор купли-продажи о приобретении авто за 350 тысяч рублей, в то время как фактически он приобрел его за 120 тысяч рублей.

- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, в рамках расследования будут приняты меры к возмещению причиненного ущерба.