Гидрометцентр России выявил опасные тенденции в Волгоградской области

В Волгоградской области выявлено превышение уровня неблагоприятных отметок на водных объектах в Суровикинском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентре России.

Уточняется, что неблагоприятные отметки преодолены на Цимлянском водохранилище в районе станицы Нижний Чир. Федеральные синоптики считают, что подобная гидрологическая обстановка сохранится еще на протяжении трех суток.

Вместе с тем уровень воды превышает неблагоприятную отметку на водных объектах Карелии, Новгородской, Тюменской областей и Красноярского края.

Напомним, по окончании максимальных сбросов воды через Волжскую ГЭС, которые в этом году продлились шесть дней, специалисты облкомприроды оценили степень обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

Фото: архив ИА «Высота 102»