Происшествия

В Волгоградской области повреждено 300 метров ж/д путей

Происшествия 14.05.2024 12:36
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14.05.2024 12:36


В Волгоградской области на станции Котлубань в результате происшествия, случившегося в ночь с 13 на 14 мая, повреждено 300 метров железнодорожных путей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

Напомним, что около 01.00 14 мая под Волгоградом произошел сход вагонов в составе грузового поезда с последующим воспламенением двух из них. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте ЧП в настоящее время продолжают устранять последствия – к месту прибыла тяжелая спецтехника, работают два восстановительных поезда. 

По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, сход вагонов произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил о том, что ЧП могло произойти в результате атаки беспилотником, однако на момент публикации данная информация не нашла официального подтверждения. 

По данным ГУ МС России по Волгоградской области, на ликвидацию возгорания в результате схода вагонов потребовалось более двух часов. В настоящее время для пассажирских поездов организовано реверсивное движение.  

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