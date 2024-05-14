В Волгоградской области повреждено 300 метров ж/д путей





В Волгоградской области на станции Котлубань в результате происшествия, случившегося в ночь с 13 на 14 мая, повреждено 300 метров железнодорожных путей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что около 01.00 14 мая под Волгоградом произошел сход вагонов в составе грузового поезда с последующим воспламенением двух из них. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте ЧП в настоящее время продолжают устранять последствия – к месту прибыла тяжелая спецтехника, работают два восстановительных поезда.

По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, сход вагонов произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил о том, что ЧП могло произойти в результате атаки беспилотником, однако на момент публикации данная информация не нашла официального подтверждения.

По данным ГУ МС России по Волгоградской области, на ликвидацию возгорания в результате схода вагонов потребовалось более двух часов. В настоящее время для пассажирских поездов организовано реверсивное движение.