Общество

Приставы вернули волгоградцу нефтяной танкер

Общество 14.05.2024 15:12
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14.05.2024 15:12


Судебные приставы помогли владельцу судна, предназначенного для перевозки нефтепродуктов, вернуть свою собственность, которой пользовался недобросовестный арендатор. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, больше года назад волгоградец передал по договору аренды коммерческой компании танкер за ежемесячную плату в размере 20 тысяч рублей. 
Однако арендатор после передачи судна  перестал оплачивать оговоренную сумму. Тогда собственник решил досрочно расторгнуть договор и потребовал оплатить накопившейся долг в размере 290 тысячи рублей. Арендатор требования проигнорировал, после чего этот вопрос разрешил суд, удовлетворивший исковые требования хозяина танкера.
Вернуть судно владельцу помогли уже судебные приставы. Под их контролем недобросовестный арендодатель, наконец, передал танкер собственнику. 
Фото УФСПП по Волгоградской области

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