Политика

В России сменились министры спорта, транспорта, сельского хозяйства и энергетики

Политика 14.05.2024 17:47
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14.05.2024 17:47


Сегодня, 14 мая, на пленарном заседании депутаты Государственной думы утвердили кандидатуры на должности федеральных министров, ранее внесенные главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

Министерские кресла займут:   

  • Антон Алиханов — Министр промышленности и торговли РФ;
  • Михаил Дегтярев — Министр спорта РФ;
  • Александр Козлов — Министр природных ресурсов и экологии РФ;
  • Антон Котяков — Министр труда и социальной защиты РФ;
  • Сергей Кравцов — Министра просвещения РФ;
  • Оксана Лут — Министр сельского хозяйства РФ;
  • Ольга Любимова — Министр культуры РФ;
  • Михаил Мурашко — Министр здравоохранения РФ;
  • Максим Решетников — Министр экономического развития РФ;
  • Антон Силуанов — Министр финансов РФ;
  • Роман Старовойт — Министр транспорта РФ;
  • Ирек Файзуллин — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
  • Валерий Фальков — Министр науки и высшего образования РФ;
  • Сергей Цивилев — Министр энергетики РФ;
  • Алексей Чекунков — Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ;
  • Максут Шадаев — Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В пресс-службе ГД отмечают, что за день до пленарного заседания, 12 мая, кандидаты на министерские посты встретились с депутатами из профильных комитетов.

Комментируя назначение на пост министра промышленности и ТЭ РФ Алиханова, глава думского комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенев напомнил, что Антон Алиханов уже имеет опыт работы в Министерстве промышленности и торговли, а также подчеркнул важность его компетенций руководителя приграничного субъекта, который одним из первых столкнулся с западными санкциями. 

– С приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону,  – в свою очередь отметил спикер ГД Вячеслав Володин. 

На Михаила Дегтярева, сменившего на посту министра спорта Олега Матыцина, депутаты ГД возлагают надежды по развитию массового спорта. В упрек последнему Володин сказал: «На сегодняшний день не развивается должным образом массовый спорт, нет доступности для ребятишек многих спортивных учреждений, нет поддержки детско-юношеским спортивным школам». Устранить эти пробелы и предстоит новоиспеченному министру. 

Что касается нового министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, то в этом случае Володин выделил его опыт работы в должности министра по развитию Дальнего Востока, а также губернатором и мэром. 

Сменился в российском правительстве сегодня и министр транспорта – Госдума утвердила в должности Романа Старовойта. Председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил большой опыт Старовойта в дорожном строительстве.  Новоиспеченный министр в свою очередь отметил, что для Минтранса России основным станет новый нацпроект «Эффективная транспортная система».

Сергей Цивилев сменил на посту министра энергетики Николая Шульгинова. Цивилев много лет работал в угольной отрасли, был губернатором Кемеровской области — Кузбасса.  

Новым министром сельского хозяйства в России стала Оксана Лут. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что Лут — системный и профессиональный человек, много лет работающий в Министерстве сельского хозяйства РФ. По словам депутата, именно ей удалось создать программу комплексного развития сельских территорий. Комитет поддержал ее кандидатуру единогласно, сообщил Владимир Кашин.

Отметим, что 45-летняя Лут стала второй в истории России женщиной, которая возглавила министерство сельского хозяйства. С 2009 по 2012 годы ведомство, напомним, возглавляла Елена Скрынник. 

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