В Волгограде заменили участок водовода под рекой Царицей и в ее пойме





В Волгограде работники «Концессий водоснабжения» заменили изношенный участок магистрального водовода протяженностью 300 метров, проходящего через пойму Царицы от ул. Бурейской в Дзержинском районе до ул. Череповецкой в Ворошиловском районе.

– Стальной водовод, построенный еще несколько десятилетий назад, за годы эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался, – признает начальник цеха капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Аксёнов. – Между тем нагрузка на объект, учитывая поступательное развитие Ворошиловского и Дзержинского районов, продолжала возрастать.

Для прокладки 147-метрого отрезка водопровода коммунальщики использовали метод протаскивания (санации) через стальную трубу, проходящую под рекой Царица. Еще 157 метров нового трубопровода специалисты проложили по верху поймы Царицы.

Сообщается, что уже завтра, 15 мая, новый отрезок будет введен в работу. На период переврезки с 09:00 до 23:00 будет ограничена подача холодного водоснабжения в ряд домов по ул. Череповецкая, Новоузенская, Нежинская, Чембарская и пер. Чембарский. Полный список адресов размещен на сайте «Концессий водоснабжения» в разделе «График отключения ХВС». Специалисты обещают завершить работы в максимально короткие сроки, чтобы как можно быстрее возобновить подачу ресурса.

Фото: «Концессий водоснабжения»