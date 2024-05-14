Общество

«Удар в самое сердце»: семья Афанасьевых с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожара

Общество 14.05.2024 15:32
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14.05.2024 15:32


Крупный пожар оставил без вещей и дома многодетную семью Афанасьевых из поселка Новонадежденский Городищенского района Волгоградской области. Как рассказала V102.RU мать четверых детей Людмила, пожар вспыхнул в самый разгар праздников, 9 мая. В тот день и она, и ее супруг находились на работе. Когда в 11.50 звонок от соседей со страшным известием поступил на мобильный телефон волгоградки, дома находились трое несовершеннолетних детей. 

Мы с мужем работаем в международном аэропорту Волгограда, поэтому, когда соседи позвонили и сказали нам о пожаре, мы через 10 минут были уже возле нашего полыхающего дома. В первую очередь мы испугались за наших детей, которые находились в этот момент там. Слава Богу, что соседи сразу же открыли им двери и выпустили на улицу, – вспоминает о том злополучном дне Людмила. - Из дома нам удалось вынести лишь документы да пару детских вещей. Остальная одежда и бытовая техника дотла сгорели в наших 120-ти квадратах.

По предварительной версии, в частном доме, где жили две семьи, загорелась проводка. Вспыхнув в одной половине дома, огонь быстро распространился на всю жилую постройку. 


Для нас это было как удар в самое сердце. Первые мысли были лишь об одном – куда нам теперь податься с четырьмя детьми. Но мир не без добрый людей – и вскоре неравнодушные жители поселка нам дали ключи от небольшого двухкомнатного домика, где мы сейчас все вместе и живем, - с благодарностью вспоминает Людмила. 

Для оставшихся без сменной обуви и одежды членов большой семьи по возможности собирают помощь неравнодушные люди. Но главная задача многодетных родителей сейчас – восстановить дом.  

Несмотря на весь пережитый шок, мы не унываем и начинаем налаживать нашу жизнь заново, – говорят супруги. – Сейчас мы не отказываемся от любой помощи. 

В дар  семья Афанасьевых готова принять стройматериалы, ненужные вещи. Признательны они будут и за посильную финансовую помощь. 

Всех, кто готов оказать посильное содействие, Афанасьевы просят звонить по телефону +7 (960) 868-82-19. Номер телефона привязан к карте Сбербанка на имя Людмилы Геннадьевны А

Фото: Людмила Афанасьева

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