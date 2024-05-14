Власти Волжского опровергли сообщения о террористической угрозе

14 мая жители Волжского активно обсуждают видеозапись, сделанную якобы сегодня ранним утром в 10-м микрорайоне. Как сообщает ИА «Высота 102», распространяемый в социальных сетях фрагмент содержит сообщение с призывом к горожанам забаррикадироваться в жилых помещениях.

- Внимание, террористическая угроза. В здании необходимо забаррикадировать двери. Запрещено покидать жилые помещения, - говорилось в предупреждении.

Редакция попросила прокомментировать распространяющиеся слухи в пресс-службе Волжского.

- По информации Единой диспетчерской службы сообщений о воздушной тревоге или террористической опасности не поступало, - рассказали ИА «Высота 102» в мэрии.

Городские власти затруднились уточнить, было ли видео инсценировано, идёт ли речь об ошибочном срабатывании системы предупреждения или некой сознательной провокации, рекомендовав журналистам обратиться за дополнительными комментариями в правоохранительные органы.

Отметим, ранее в ночь с 13 на 14 мая о многочасовой работе сигнала воздушной тревоги сообщали жители Красноармейского района Волгограда. Сирена работала с полуночи до двух часов ночи. Примерно в этот же период времени на железнодорожной станции Котлубань произошёл сход товарного поезда. По некоторой информации, ЧП могло быть вызвано подрывом беспилотником ёмкости с горючими веществами.

Видео сообщество «Волгоград» / t.me