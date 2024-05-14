В центре Волгограда снесли Дом молодежи. Что будет на месте руин?

В Центральном районе Волгограда, наконец, можно говорить о завершающей стадии сноса некогда легендарного Дома молодежи. Судя по снимкам фотокорреспондента V102.RU, от некогда величественного здания осталось лишь несколько стен первого и второго этажей под завалами строительного мусора.





— Три месяца понадобится на переработку и вывоз строительного мусора, — уточнил информагентству генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

По словам Цуканова, на месте снесенных зданий он бы с удовольствием возвел небоскреб, но реальность ограничена строительными нормами.

— В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию и мы приступим к проектированию жилого здания. Место уникальное во всех смыслах, поэтому очень взвешенно двигаемся, чтобы создать достойный проект для нашего великого города, — напомнил о своих планах руководитель строительной компании.

Ранее сообщалось, что всего за два зимних месяца этого года подрядная компания с использованием спецтехники разобрала значительную часть здания. Всего на объекте работали четыре экскаватора-разрушителя.





Сроки демонтажа переносились по объективным причинам. В одном случае, пришлось ждать иностранные комплектующие для тяжелой техники, в другом — часть машин пришлось перегнать на площадку по улице Глазкова для разбора конструкций, где до конца 2024 года обещают построить новую котельную.





Напомним, демонтажные работы анонсировали в центре Волгограда еще в апреле 2023 года. Год назад журналисты «Высоты 102» сообщали о состоявшемся сносе некогда гремевшего на весь Волгоград клуба «Корона», который размещался наряду с рестораном в двухэтажной пристройке к Дому молодежи.













Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»