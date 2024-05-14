В Волгограде региональное отделение Российского детского фонда передало 15-летней Валерии Поповой, страдающей ДЦП и тяжелой формой сахарного диабета жизненно важный медицинский прибор – инсулиновую помпу. После установки помпы Валерии перестанут ставить болезненные инъекции. Что не менее важно – уровень глюкозы в крови в помощью медприбора будет поддерживаться на стабильном уровне.

Как рассказали ИА «Высота 102» в реготделении Детфонда, с просьбой оказать помощь в покупке дорого прибора обратилась мама девочки Елена Геннадьевна. Женщина воспитывает двоих детей и самостоятельно осилить покупку технического устройства, стоимость которого составляет 180 тысяч рублей, она просто не в силах. Кроме того, 8-летний брат Леры также страдает серьезным заболеванием.





- Большое спасибо Детскому фонду, его руководителю Ирине Анатольевне Соловьевой и всем добрым людям, которые делают пожертвования в организацию, - говорит Елена Попова. - Я не имею возможности выйти на работу, поскольку дети нуждаются в постоянном уходе. Ваша поддержка для нас бесценна!

Деньги на покупку препарата выделил многолетний партнер регионального отделения Детского фонда – АО «Каустик». Напомним, что благотворительные программы «Инсулиновая помпа» и «Сахарный диабет» действуют в фонде уже более 25 лет и нацелены на поддержку малоимущих семей с детьми, страдающими тяжелыми формами хронического эндокринного заболевания.

Фото: предоставлены региональным отделением Детского фонда