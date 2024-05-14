В Волгограде в честь 9 Мая провели «Матч Победы»

В Волгограде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 14 мая, юные шахматисты сразились с фронтовиками и жителями осажденного Сталинграда.

— Шахматный турнир под названием «Матч Победы» в стенах Центра дополнительного образования «Олимпия», расположенного в Дзержинском районе по улице 51-й Гвардейской дивизии, 46, — рассказала V102.RU директор Центра Галина Егорова. — В шахматных баталиях приняли участие наши воспитанники, призеры городского шахматного фестиваля «Золотая пешечка» Эдуард Саргсян, Александр Моисеенко, Константин Гончаров, Никита Гончаров, Александр Заремба, Мария Голосовская. Также свое мастерство, помимо ветеранов Великой Отечественной, показали победители городских, областных и всесоюзных шахматных турниров.





В сеансе одновременной игры участвовали полковник Юрий Александрович Торгашов и кандидат биологических наук Елена Ивановна Руднянская.

— Для них изучение шахматного искусства началось в военном Сталинграде. Ребята с большим интересом пообщались с ветеранами и показали свои умения на шахматной доске, — добавила Галина Егорова.





Фото: Галина Егорова