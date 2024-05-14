Жителям Волгоградской области предстоит пережить еще одну морозную ночь в надежде на робкое тепло новой недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ргеиональный ЦГМС, в ближайшие стуки температура упадет до -5 градусов.

— 15 мая по региону сильные осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночные часы за окном +3...+8º, в отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-5º, днем воздух прогреется до +13...+18º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 16 мая ночь пройдет без существенных осадков, а вот в дневной период в отдельных южных районах вероятен небольшой дождь с северо-восточным ветром 6-11 м/с. Температура ночью +4...+9º, днем +14...+19º.

В пятницу, 17 мая, по региону без существенных осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Ночью +3...+8º, днем +16...+21º.

— В Волгограде в среду, 15 мая, установится облачная с прояснениями погода. Сильные осадки обойдут город-герой стороной. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью по областному центру +7…+9º, днем столбики термометров покажут +14...+16º, — уточнили волгоградские синоптики. — В четверг, 16 мая, также без сильных осадков с северо-восточным ветром 6-11 м/с. Ночью по городу +6…+8º, днем температура составит до +15...+17º.

В пятницу, 17 мая, в областной столице также без существенных осадков. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью в городе на Волге +5…+7º, днем +17...+19º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 13 по 19 мая будет пасмурно и довольно прохладно. Лишь к концу недели столбики термометров преодолеют отметку в +20 градусов. В субботу пройдет небольшой дождь. Самым холодным днем окажется среда. В эти сутки днем термометры не покажут выше +15 градусов. Самым теплым днем выдастся воскресенье — за окном будет +21 градус. В среду волгоградцев предупреждают о слабой геомагнитной буре силой пять баллов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»