Командир мотострелков Вадим Поварницын из Урюпинска погиб на СВО

В среду, 15 мая, в Урюпинском районе Волгоградской области простятся с ефрейтором Вадимом Поварницыным, погибшим в СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, Вадим родился в городе Борисоглебске Воронежской области. После окончания средней школы отслужил срочную службу в армии в Санкт-Петербурге. В Урюпинске проживал с 2009 года, работал на маслоэкстракционном заводе.



Осенью 2023 года Вадим заключил контракт и отправился на СВО. Служил в мотострелковой бригаде командиром отделения.

Погиб житель Урюпинского района 28 марта 2024 года в боях в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Ему было 33 года.

У Вадима Поварницына остались мама, жена, дети.

