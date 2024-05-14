На месте схода вагонов под Волгоградом работают 200 человек. Задерживаются семь поездов

На станции Котлубань в Городищенском район Волгоградской области продолжаются восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда, произошедшего сегодня, 14 мая.

— Задействованы два восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников. Движение поездов в районе станции организовано по одному пути, — рассказали V102.RU в пресс-службе Приволжской ЖД.

Уточняется, что из-за последствий инцидента семь пассажирских составов следуют с задержками от одного до трех с половиной часов.

Так, с опозданием курсируют поезда № 13 маршрута Имеретинский курорт — Саратов, № 255 Кисловодск —Екатеринбург, № 60 Новокузнецк — Кисловодск, № 201 Анапа — Красноярск, № 59 Кисловодск — Новокузнецк, № 14 Саратов — Имеретинский курорт, № 1 Волгоград — Москва.

В Приволжской железной дороге поясняли, что делают все возможное для сокращения времени опоздания.

Напомним, по предварительным данным, причиной схода девяти вагонов грузового состава могла стать атака БПЛА. В результате воспламенились две цистерны с топливом. Сообщение поступило в МЧС около двух часов ночи. С пожаром боролись почти два часа.

Фото: архив ИА «Высота 102»