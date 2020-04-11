Здравоохранение 11.04.2020 16:16
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11.04.2020 16:16
В Волгоградской области от пневмонии скончалась женщина, у которой подозревают коронавирус. Как заявил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, сейчас проводится проверка по факту смерти человека в Жирновском районе с внебольничной пневмонией, сообщает ИА «Высота 102».
«Первый прижизненный анализ на коронавирус у этой женщины был отрицательный, но для окончательного результата проводим дополнительные исследования. Мы относимся к данному случаю, как к подозрительному, поэтому проводим все превентивные мероприятия по изучению контактов и их обследованию. Больная страдала рядом серьезных хронических заболеваний, что, безусловно, могло повлиять на молниеносное течение болезни», - пояснил глава облздрава.
Как стало известно информагентству, инцидент произошел в поселке Линево, расположенном в нескольких километрах от районного центра. Женщина работала уборщицей в магазине, который находится в центре населенного пункта. 28 марта она почувствовала себя плохо – спустя два дня ушла на больничный, а 8 апреля скончалась.
Анатолий Себелев подчеркнул, что в данный момент в Жирновском районе не зарегистрированы случаи коронавируса. «Все лица с подозрением на COVID-2019 – это острые респираторные инфекции, все внебольничные пневмонии обследуются на предмет новой инфекции. Исследования проводятся в федеральных лабораториях Роспотребнадзора», - отметил председатель областного комитета здравоохранения.
В год, по его словам, в области регистрируется от 8 до 11 тысяч случаев внебольничных пневмоний.
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