Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19

Здравоохранение 29.10.2024 16:14
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29.10.2024 16:14
В Волгоградской области эпидемиологи продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, на 43-й календарной неделе общее количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 5,8%. Такая же тенденция отмечена и в детских коллективах: среди детей дошкольного возраста 3-6 лет падение уровня заболеваемости на 6%, 7-14 лет – на 5%.
По результатам лабораторного мониторинга в области одномоментно циркулируют различные вирусы негриппозной этиологии - риновирусы, парагрипп, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус.
В то же время почти на треть уменьшилось количество случаев COVID-19, который проходит с признаками, схожими с ОРВИ.
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