Здравоохранение

Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19

Здравоохранение 29.10.2024 16:14
0
29.10.2024 16:14


В Волгоградской области эпидемиологи продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, на 43-й календарной неделе общее количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 5,8%. Такая же тенденция отмечена и в детских коллективах: среди детей дошкольного возраста 3-6 лет падение уровня заболеваемости на 6%, 7-14 лет – на 5%.
По результатам лабораторного мониторинга в области одномоментно циркулируют различные вирусы негриппозной этиологии - риновирусы, парагрипп, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус.
В то же время почти на треть уменьшилось количество случаев  COVID-19, который проходит с признаками, схожими с ОРВИ.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
29.10.2024 08:14
Здравоохранение 29.10.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.10.2024 07:54
Здравоохранение 26.10.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.10.2024 21:30
Здравоохранение 25.10.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.10.2024 19:37
Здравоохранение 24.10.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.10.2024 11:13
Здравоохранение 24.10.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2024 08:56
Здравоохранение 23.10.2024 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2024 14:13
Здравоохранение 22.10.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2024 08:15
Здравоохранение 15.10.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2024 21:07
Здравоохранение 04.10.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2024 20:33
Здравоохранение 02.10.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2024 12:53
Здравоохранение 26.09.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2024 11:15
Здравоохранение 24.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 19:19
Здравоохранение 23.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 06:46
Здравоохранение 23.09.2024 06:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в ВолжскомСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
18:07
Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассахСмотреть фотографии
18:05
«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВОСмотреть фотографии
17:21
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высоткиСмотреть фотографии
16:14
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
15:30
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимстваСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в ИловлеСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области благоустроят набережную у музея-панорамыСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде накрыли ларек с контрафактным алкоголемСмотреть фотографии
14:38
Виновный в гибели рабочего на песчаном карьере под Волгоградом получил условный срокСмотреть фотографии
14:14
Внука-убийцу осудили в Волгоградской области к 7 годам колонииСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде братьев осудят за налоговые махинации на 11 млн рублейСмотреть фотографии
14:01
Каждый третий огурец в России появился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Годовалый малыш пострадал на пожаре с фейерверком пятиэтажке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Андрей Бочаров и Леонид Пасечник обсудили восстановление мирной жизни в округе ЛНРСмотреть фотографии
11:38
Автомобиль BMW X3 неожиданного сгорел у МКД в ВолжскомСмотреть фотографии
11:35
В Волжском открыли погибшему в СВО добровольцу «Парту Героя»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Камышанин отсидит в колонии за нападение с ножом на товарищаСмотреть фотографии
11:31
СК: мужчина сгорел в селе под Волгоградом из-за утечки газаСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидкиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунальщики поделились опытом с будущими специалистамиСмотреть фотографии
10:26
Подростка осудили за кражу четырех питбайков в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Водитель «Гранты» погиб в ДТП с экскаватором под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Облздрав: водитель врезавшейся в столб «семерки» с подростками – в реанимацииСмотреть фотографии
09:28
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладовСмотреть фотографии
09:26
Пьяный гонщик идет под суд за смертельное ДТП в КотельниковоСмотреть фотографии
09:13
В Камышине на водителя с Кинг Конгом составили протоколыСмотреть фотографииCмотреть видео
 