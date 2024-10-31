Общество

Стала известна дата проведения «Бала хризантем» под Волгоградом

Общество 31.10.2024 15:41
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31.10.2024 15:41


Волгоградский региональный ботанический сад готовится к самому яркому событию сезона – ставшему уже традиционным  «Балу хризантем». В этом году он пройдет в оранжерейном комплексе сада с 9 по 17 ноября, рассказали V102.RU в облкомприроды.
Надо сказать, что жители региона уже не первый день атакуют оранжерею звонками с главным вопросом – когда будет «Бал хризантем»?  И такой интерес неслучаен – те, кто хоть раз побывал на выставке цветов необыкновенной красоты, не упускают возможность вновь посетить оранжерею. 
Организаторы обещают представить более 100 сортов корейской, индийской и мелкоцветковой хризантемы. Специалисты расскажут об их особенностях и поделятся секретами ухода. На выставке также будет работать ярмарка  товаров ручного производства, где посетителям предложат мед, травяной чай, украшения.  
Посетителей будут ждать ежедневно с 9 по 17 ноября  с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Волжский ул. Набережная 2Л. Все подробности по телефонам: 8 (8443) 41-60-11, +7 (961)-081-92-57.
Фото облкомприроды

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