Стала известна дата проведения «Бала хризантем» под Волгоградом

Общество 31.10.2024 15:41
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31.10.2024 15:41
Волгоградский региональный ботанический сад готовится к самому яркому событию сезона – ставшему уже традиционным «Балу хризантем». В этом году он пройдет в оранжерейном комплексе сада с 9 по 17 ноября, рассказали V102.RU в облкомприроды.
Надо сказать, что жители региона уже не первый день атакуют оранжерею звонками с главным вопросом – когда будет «Бал хризантем»? И такой интерес неслучаен – те, кто хоть раз побывал на выставке цветов необыкновенной красоты, не упускают возможность вновь посетить оранжерею.
Организаторы обещают представить более 100 сортов корейской, индийской и мелкоцветковой хризантемы. Специалисты расскажут об их особенностях и поделятся секретами ухода. На выставке также будет работать ярмарка товаров ручного производства, где посетителям предложат мед, травяной чай, украшения.
Посетителей будут ждать ежедневно с 9 по 17 ноября с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Волжский ул. Набережная 2Л. Все подробности по телефонам: 8 (8443) 41-60-11, +7 (961)-081-92-57.
Фото облкомприроды
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