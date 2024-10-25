Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печени

Редкую операцию с использованием миниинвазивных технологий провели врачи Клиники №1 ВолгГМУ пациентке с циррозом печени, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградском медуниверситете, в мире описано всего 10 подобных вмешательств, поэтому полученный волгоградскими специалистами опыт является уникальным.

Об успешном лечении синдрома портальной гипертензии у данной пациентки врачи Клиники №1 ВолгГМУ сообщили на Конгрессе хирургов в Краснодарском крае.

- Синдром портальной гипертензии сопровождается повышением давления в системе воротной вены. Эта патология встречается у пациентов с диффузными заболеваниями печени, в основном при циррозах печени, а также при других заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Опасность синдрома в том, что он может привести к внутренним пищеводно-желудочным кровотечениям, - рассказал заместитель главного врача по хирургической деятельности Клиники № 1 ВолгГМУ Станислав Панин.

Поясняется, что хирурги, опираясь на данные КТ-ангиографии, поставили баллонный катетер к венозному шунту, определили необходимый объем контрастного вещества и выполнили склерозирование варикозного русла желудка.

- Одномоментно при помощи специальных спиралей была осуществлена эмболизация селезеночной артерии с редукцией селезеночного кровотока. Оперативное вмешательство в Клинике №1 ВолгГМУ Минздрава России продолжалось несколько часов. В результате операции удалось снизить вероятность жизнеопасного внутреннего кровотечения на фоне регресса варикозного расширения вен желудка и пищевода и купирования явлений гиперспленизма, - пояснили в ВолгГМУ.

На 10 сутки после операции пациентку выписали в стабильном состоянии.

Фото из архива V102.RU