Здравоохранение

В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ и омикроном

Здравоохранение 15.10.2024 08:15
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15.10.2024 08:15


На 41-й календарной неделе в Волгоградской области количество заболевших острыми респираторными инфекциями снизилось по сравнению предыдущей неделей на 12%, среди детей возрастной группы 7-14 лет -  на 28%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовало сегодня, 15 октября,  региональное управление РПН. 
В  настоящее время в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии - преимущественно риновирусы, парагрипп, аденовирус, метапнвмовирус.  
Количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, также снизилось – в 1,5 раза. По результатам генетического секвенирования в области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».
Напомним, в настоящее время в регионе прививки от гриппа сделали уже 33% жителей региона. Наибольшая активность  отмечается в группах риска – среди работников медицинских организаций, образовательных учреждений.

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