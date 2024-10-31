



31 октября в Новоаннинском районе Волгоградской области на федеральной трассе Р-22 «Каспий» произошла авария с участием бензовоза Volvo и «ГАЗели». Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня утром на участке дороги, проходящем по территории Черкесовского сельского поселения.

- Около 10:00 час. на 696 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием грузовых автомашин «ГАЗель» и «Вольво», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





От сильнейшего удара «ГАЗель» улетела в кювет. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти водителя отечественного автомобиля не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Отметим, движение по автотрассе осуществляется в штатном режиме. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области