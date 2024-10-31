В волгоградских банках изъяли 96 фальшивых купюр

Общество 31.10.2024 12:12
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31.10.2024 12:12
В банковском секторе Волгоградской области за 9 месяцев 2024 года кассовые работники выявили и изъяли из обращения 96 поддельных банкнот. Их число сократилось на 39 штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры озвучили в волгоградском отделении Банка России, передает V102.RU.
Как и прежде, основную массу подделок составляют банкноты номиналом 5000 рублей. Работники банков обнаружили 52 такие купюры, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Доля банкнот номиналом 1000 рублей в общей массе подделок составила 28% - 27 штук. Также из оборота изъяты шесть купюр номиналом 2000 рублей, четыре банкноты по 100 рублей и семь пятирублевых монет.
- Банкноты нового образца труднее подделать. Мы это наблюдаем на примере купюр номиналами 200 и 2000 рублей – их доля среди фальшивых денег мала, поскольку они имеют модернизированную систему защиты. В новых банкнотах применяются самые передовые методы, такие как металлография, кипп-эффект (скрытые изображения, видимые только под определенным углом), рельефная печать, краски с меняющимся цветом,- отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Волгоградцам, заподозрившим подделку, советуют обратиться в банк для тщательной проверки купюры. Расплачиваться фальшивкой жителям региона не рекомендуют - это уголовная статья.
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