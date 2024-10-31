Сотрудник «Красного Октября» стал победителем конкурса среди уполномоченных по охране труда

Экономика 31.10.2024 15:30 Реклама
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31.10.2024 15:30 Реклама
Слесарь-ремонтник металлургического оборудования обжимного крупносортного цеха Алексей Очеретин одержал победу в IV этапе смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2022-2023 годах, став лучшим в номинации «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования».
Участие Алексея Владимировича в завершающем этапе конкурса стало возможным благодаря призовым местам в первых трех испытаниях: на уровне профсоюзной организации завода, Волгоградской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) и Центрального Совета ГМПР.
Жюри оценивало работу конкурсантов по 12 критериям, среди них – количество выявленных и устраненных нарушений, а также реализованных предложений по улучшению условий и охраны труда.
За победу в смотре-конкурсе Алексей Очеретин награжден нагрудным знаком «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР». Торжественная церемония вручения состоится в рамках Международного форума и 28-й специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2024».
Фото предоставлено пресс-службой предприятия.
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